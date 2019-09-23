Aliağaspor lige galibiyetle başladı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin ilk haftasında Afyon temsilcisi Bolvadin Belediyespor'a konuk olan Aliağaspor FK, rakibini 2-0 mağlup ederek lige üç puanla başladı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin ilk haftasında İzmir temsilcisi Aliağaspor FK, Afyon temsilcisi Bolvadin Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Bolvadin Belediye Tesislerinde oynanan karşılaşmayı Aliağaspor, 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı siyahlıların gollerini 1. ve 55.dakikalarda Necati Önal kaydetti.