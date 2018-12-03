Aliağaspor sahasında golsüz berabere kaldı

haftasında sahasında Kocaeli temsilcisi Çayırova Sporu konuk eden Aliağaspor FK, rakibi ile golsüz berabere kaldı. Sahadan 1 puanla ayrılan lider Aliağaspor, ligde üçüncü beraberliğini alarak puanını 24'e yükseltti.

Petkim stadında oynanan karşılaşmayı Manisa Bölgesinden Ali Tunçer yönetti. Coşkulu taraftarının desteği ile maça hızlı başlamak isteyen ev sahibi Aliağaspor FK, istediği oyunu sahaya yansıtamadı. Orta saha mücadelesi halinde geçen ilk 45 dakikada gol sesi çıkmadı. İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısına sarı siyahlılar daha istekli başladı. İkinci yarıda kanatları etkin kullanmaya çalışan Aliağaspor aradığı golü bulamadı. Rakibi üzerinde baskı kurmaya çalışan Aliağaspor, defansta bariz açıklar da verdi. Konuk ekibin birinci ve ikinci yarıda geliştirdiği iki atakta savunma oyuncuları topu kale çizgisinden çıkardı. Golsüz biten 90 dakikanın sonunda her iki tarafta sahadan 1'er puanla ayrıldı. Aliağaspor puanını 24'e yükselterek ligdeki liderliğini sürdürdü.

Aliağaspor FK: 0 Çayırova Spor: 0

Hakemler: Ali Tunçer, Büşra Sığınır, Ahmet Türkeş

Stat: Petkim

Aliağaspor FK: Emir Korubeyi, Berk Baran, Musa Yiğit, Bülent Tek, Ömercan Aslan, Arda Saltan, (DK 63 Muhammed Enes Gök), Ramazan Altıntepe, İsa Taşdemir (DK 38 Yunus Namdar), Quesi Jonathan Weston, Muhammed Sak, Billy Auta Michael (DK 71 Ogün Bulut)

Çayırova Spor: Emrullah Avaşar, Cevat Kuy, Emirhan Yurtseven, Hakan Pehlivan, Ramazan Kallıoğlu, Fatih Karagülle, Ferhat Ertukuş, Murat Tan (DK 80 Mesut Er), Gökhan Günaydın, Onur Aydın (DK 80 İshak Kurt), Muharrem Kaban(DK 77 Oguzhan Ertürk)

Sarı kartlar: DK 21 Bülent Tek, DK 40 Arda Saltan, DK 77 Quesi Weston, DK 90 Muhammed Enes Gök, (Aliağaspor FK) - DK 39 Onur Aydın, DK 49 Murat Tan, DK 68 Emrullah Avaşar, DK 76 Muharrem Kaban (Çayırova Spor)