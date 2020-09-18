Aliağaspor salonda pilates çalıştı

Bölgesel Amatör Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefi ile hazırlanan İzmir temsilcisi Aliağaspor, çalışmalarını Aliağa Gençlik Merkezi Fitness Salonunda gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Aliağaspor, Aliağa Gençlik Merkezi Pilates Eğitmeni Gülhan Ceren eşliğinde iki grup halinde esnetme, açma germe ve daha sonrasında ise pilates çalıştı. Birer saat olarak planlanan çalışma programında futbolcuların keyiflerinin yerinde olduğu görüldü.

Yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Aliağaspor Sportif Direktörü Burak Akyıldız, “Aliağa Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar'ın kente kazandırmış olduğu Aliağa Gençlik Merkezinde sabahları kuvvet antrenmanları gerçekleştiriyoruz. Çok güzel ve donanımlı bir tesise sahibiz. Başkanımız Sayın Serkan Acar'a bu anlamda çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Futbolcular için farklı bir antrenman programı hazırladıklarını da ifade eden Akyıldız, Futbolcularımızın moral ve motivasyonlarını yükseltmek için pilates çalışması gerçekleştirdik” diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonundan liglerin başlama tarihi ile ilgili açıklama beklediklerinin de altını çizen Akyıldız, federasyonun vereceği güzel bir kararla takım olarak daha da keyifleneceklerini söyledi.