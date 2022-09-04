Aliağaspor transfere hız verdi

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Aliağaspor, deneyimli antrenör Hakan Şapçı ile yeniden anlaşma sağlarken transfere de hız verdi.

Yeni sezon hazırlıklarını profesyonel lige yükselme hedefi ile gerçekleştiren Aliağaspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-siyahlı ekip, geçen sezon takımın başında yer alan Hakan Şapçı'yı yeniden göreve getirirken Başkent Gözgözler Akademi'den 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Çağrı Gülcü, altyapıdan yetişen ve geçen sezon Salihli Belediyespor forması giyen 21 yaşındaki orta saha Bahri Yıldırım, U-17 takımından Yunus Emre Duran, Fevzi Taha Göktürk ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Takıma katılan futbolcular için futbol şube sorumlusu Turgay Mete'nin katılımıyla Afyonkarahisar kampında imza töreni düzenlendi.