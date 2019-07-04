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Aliağaspor'da Berkant imzaladı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Aliağaspor FK, Berkan İstanbul’u transfer etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Aliağaspor FK, Berkan İstanbul'u transfer etti.


Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) şampiyon olmak ve sezon sonunda adını üçüncü lige yazdırmak isteyen Aliağaspor FK, transferde hız kesmiyor. Şampiyonluk için başarılı futbolcuları kadrosuna dahil etmeye devam eden sarı-siyahlılar bir yandan da geçen sezon takımda başarılı performans sergileyen futbolcularla sözleşme yeniliyor. Aliağaspor FK transfer çalışmaları kapsamında 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Berkant İstanbul'u kadrosuna kattı. Sol kanatta da görev yapabilen genç oyuncu; Bucaspor, Altınordu ve Kütahyaspor'da forma giydi. Geçtiğimiz sezon Somaspor'da oynayan oyuncu yeni sezonda Aliağaspor FK'nın başarısı için ter dökecek. Sarı-siyahlılar ayrıca geçtiğimiz sezon takımda yer alan deneyimli sağ bek Berk Baran'la da sözleşme yeniledi.


Daha önce Bornova Yeşilova'dan Erkan Gövercin ve Çubukspor'dan Burak Toker'i renklerine bağlayan İzmir ekibi; Arda Saltan, Yunushan Memişoğlu, Güray Kula ve Aykut Geçmen'le de sözleşme yenilemişti.

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