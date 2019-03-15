Aliağa'ya dünya standartlarında hippoterapi merkezi

Acar, "Dünya standartlarındaki hippoterapi merkezi özellikle engelli vatandaşların rehabilitasyon ihtiyaçlarını karşılayacak" dedi.

Aliağa Engelliler Rehabilitasyon Derneği üyeleri, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı ağırladı. Engelsiz Kafede gerçekleşen buluşmada dernek başkanı Aytaç Bayar'ın yanı sıra dernek yöneticileri, üyeler ve aileler yer aldı. Engelli vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak ve sosyal yaşama katılmalarını daha fazla sağlamak adına çeşitli projelere imza attıklarını belirten Başkan Serkan Acar, dernek yönetimi ile el ele vererek daha birçok başarılı çalışma gerçekleştireceklerini söyledi.

Fiziksel, zihinsel veya duysal bozukluğu olan hasta gruplarının iyileşme süreçlerini hızlandırmak adına Çaltılıdere Mahallesi'nde 33 bin metre karelik alana dünya standartlarında bir hippoterapi merkezi kuracaklarını belirten Başkan Serkan Acar, “Dünya standartlarındaki hippoterapi merkezi özellikle engelli vatandaşların rehabilitasyon ihtiyaçlarını karşılayacak. İçerisinde atla terapi, bireysel eğitim odaları, çocuk oyun alanları, tek katlı ahır, engelli mutfak atölyesi, fizik tedavi merkezi, padok, grup eğitim odası, otopark, seyir terası, kafeterya, günü birlik dinlenme alanları ile tek katlı rehabilitasyon merkezi ve yönetim binası bulunacak" dedi.

"Tüm engelli vatandaşlarımıza hizmet verecek"

Hippoterapi merkezinin inşasına yakın bir zamanda başlanacağının altını çizen Başkan Serkan Acar, “İçerisinde hobi bahçeleri ve güzel sanat atölyesinin de bulunacağı hippoterapi merkezi sadece kentteki engelli vatandaşlarımıza değil Bakırçay bölgesindeki tüm engelli vatandaşlarımıza hizmet verecek” dedi.

Yapımı devam eden ve yakın bir zamanda hizmete açılacak olan gençlik merkezinin yüzde yüz engelli erişimine imkan sağlayan bir kimliğe sahip olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Serkan Acar, “Gençlik merkezi engelli kardeşlerimizin spor yapması ve sosyal faaliyetlere katılımı noktasında önemli bir proje oldu. Spor alanlarından yüzme havuzuna sinema salonlarında eğitim ve seminer odalarına kadar tüm Aliağa'ya uzun yıllar hizmet edecek olan gençlik merkezinden tüm engelli kardeşlerimiz diledikleri gibi faydalanabilecek” dedi.

Başkan Serkan Acar, ayrıca, gerçekleştirecekleri kent enstitüsü projesi ile tüm gençlerin meslek sahibi olmalarını sağlayacaklarını söyledi. Başkan Serkan Acar daha sonra ailelerin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

Aliağa Engelliler Rehabilitasyon Derneği Başkanı Aytaç Bayar, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Serkan Acar'a başarılar diledi. Ziyaret programı çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.