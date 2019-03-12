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Aliağa'ya modern hayvan bakımevi

Aliağa Belediyesi’nin Çıtak Mahallesi’nde yapımına başladığı Türkiye’nin modern hayvan bakımevi için çalışmalar sürüyor.

Aliağa Belediyesi'nin Çıtak Mahallesi'nde yapımına başladığı Türkiye'nin modern hayvan bakımevi için çalışmalar sürüyor.


Aliağa Belediyesi, daha önce Çaltılıdere Mahallesi'nde yer alan fakat otoyol çalışmaları nedeniyle yıkım kararı alınan hayvan bakımevinin yeniden inşa edilmesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Aliağa Belediyesi'nin Çıtak Mahallesi'nde bulunan şantiye sahasında altı dönüm üzerine projelendirilen hayvan bakımevi tamamlandığında Türkiye'nin en büyük hayvan bakımevi olacak. Hayvan bakımevi bin metre karelik kapalı alanı, bin metre kare kafesli açık alanı ve dört bin metre karelik yaşam alanı ile hizmet verecek.



250 köpek ve 80 kediye ev sahipliği yapabilecek


Bakımevi 250 köpek ve 80 kediye aynı anda ev sahipliği yapabilecek. Bir adet bekçi kulübesi, iki adet cins köpek gösteri alanı, birbirinden bağımsız 12 adet karantina alanından oluşan tekli köpek yaşam alanı, 10 adet yetişkin köpek yaşam alanı, iki adet yemek hazırlama ünitesi, 10 adet yavru köpek yaşam alanı, dört adet tekli müşaade odaları, iki adet ameliyathane, iki adet veteriner odası, 136 metre karelik kapalı alana sahip misafir-eğitim binası, dört adet kedi evi, küçük ırk ve engelli köpek yaşam alanı, günübirlik ziyaretçiler için otopark ve dinlenme odaları ile Türkiye'nin en modern bakımevlerinden olacak.


Çalışmaları devam eden projenin 15 Nisan 2019 tarihinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

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