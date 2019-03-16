Aliağa'ya moderne hayvan bakımevi

Son beş yılda gerçekleştirdiği projelerle dikkatçeken Aliağa Belediyesi, Başkan Serkan Acar'ın talimatlarıyla Türkiye'nin en modern hayvan bakımevini inşa etmek için hareket geçti. Güzelhisar Mahallesi belediye şantiye sahasında çalışmaları devam eden hayvan bakımevinin 15 Nisan'da hizmete açılması planlanıyor.

Aliağa Belediyesi, daha önce Çaltılıdere Mahallesi'nde yer alan; fakat otoyol çalışmaları nedeniyle yıkım kararı alınan hayvan bakımevinin yeniden inşa edilmesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Hayvan bakımevi modern yapısı ile bin metre karelik kapalı alan, bin metre kare kafesli açık alan ve dört bin metre karelik yaşam alanı ile hizmet verecek.

"Bakımevi 250 köpek ve 80 kediye aynı anda ev sahipliği yapabilecek"

Hayvan bakımevinin toplam altı bin metre karelik bir alan üzerinde hizmet vereceğini belirten Aliağa Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Güçlü, hayvan bakımevi için şu bilgileri verdi:

"Bakımevi 250 köpek ve 80 kediye aynı anda ev sahipliği yapabilecek. Bir adet bekçi kulübesi, bir adet cins köpek yaşam alanı bir adet engelli köpek yaşam alanı, birbirinden bağımsız 12 adet karantina alanından oluşan tekli köpek yaşam alanı, 20 adet yetişkin köpek yaşam alanı, iki adet yemek ve mama hazırlama ünitesi, 10 adet yavru köpek yaşam alanı, iki adet ameliyathane, bir adet muayene odası, dört adet tekli müşaade odaları, köpek yıkama-kurulama alanı ve yoğun bakım ünitesinin bulunduğu klinik bölümü, 136 metre karelik kapalı alana sahip misafir-eğitim binası, iki adet veteriner hekim odasının ve toplantı odasının bulunduğu idari bina dört adet kedi evi, günübirlik ziyaretçiler için otopark ve dinlenme odaları ile Türkiye'nin en modern bakımevlerinden olacak; ayrıca yapılacak olan 4 bin metre karelik sosyal donatı alanında misafirler için gezinti ve aktivite alanları bulunacak."

Tamamlanacak olan yeni hayvan bakımevi ve araç takviyeleriyle daha kaliteli bir hizmet vereceklerini de ifade eden Güçlü, veterinerlik biriminin bir yılda yaptığı faaliyetleri ise şöyle sıraladı:

"Veterinerlik birimi olarak yılda 2 bin 120 sokak hayvanını tedavi altına alarak sağlığına kavuşturduk. Vatandaşlar tarafından getirilen ve ihbar üzerine ekipler tarafından veterinerlik birimine getirilen sokak hayvanlarının tedavi süreçleri ile yakından ilgileniyoruz. Ameliyat ve tedavilerin yanı sıra 678 tane kedinin ve 368 tane köpeğinde kısırlaştırma işlemini yaptık. Can dostlarımızın yiyecek ihtiyacının karşılanması için ilçe sınırları içerisinde çeşitli bölgelere 40 adet otomatik su kabı yerleştirdik. İklim koşullarından olumsuz etkilenmemeleri adına kulübeler yerleştirdik. Bugüne kadar 10 adet kedi evinin dağıtımını tamamlayarak beslenme noktaları oluşturduk. Sokakta yaşayan kedi ve köpekler için mama dağıtımları yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. 50 adet köpek kulübesinin de dağıtımını yaptık."