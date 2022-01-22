Aliağa'ya yılın ilk karı düştü

İzmir'in Aliağa ilçesinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerken, kente bazı noktalara yılın ilk karı yağdı.

Ülke genelinde yer yer görünen kar yağışı, Aliağa ve çevresinde de etkisini gösterdi. İzmir'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, sabah saatlerinde Aliağa'da kar yağışı başladı. Kentte yağan kar, bazı bölgeleri beyaza bürüdü. Aşağı Şakran Mahallesi'nde kısa süreli etkili olan kar yağışı, mahalle genelinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Mahalle yağan karla örtüyle kapladı.