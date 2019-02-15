Aliihsan Varol, "Kelime Oyunu" ile Aliağalılarla buluşacak

Ekranların sevilen sunucularından Ali İhsan Varol, 27 Şubat 2019 Çarşamba günü "Kelime Bulmaca" oyunu ile Aliağa'daki vatandaşlarla buluşacak.

Gerçekleştirdiği yarışma programları ve sempatik tavırları ile dikkat çeken Ali İhsan Varol, Aliağa Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında Aliağa'da bir program yapacak. Daha önce Aliağa'da yaptığı programlar ile yoğun ilgi gören Varol, 27 Şubat ve 8 Mart tarihlerinde sevenleriyle buluşacak.

İlk program, 27 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 20.30'da Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Sahnedeki neşesi ve interaktif sunumu ile hem yarışmacılarına hem de izleyicilere eğlenceli anlar yaşatan programda, kelimeleri en hızlı tahmin eden yarışmacı haftanın birincisi olacak. Aliağalı isimlerin ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de kadınların yarışacağı yarışma, izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.

Vatandaşlar, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan programın davetiyelerini Aliağa Belediyesi merkez hizmet binası giriş katında faaliyet gösteren Hilal Masa'dan temin edebilecek.