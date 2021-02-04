Alışverişte İsviçre Frangı yerine İsveç Kronu veren zanlının 31 suçtan kaydı çıktı

Düşük değerde olan İsveç Kronu'yla, daha yüksek değerde olan İsviçre Frangı olduğunu söyleyerek Alaçatı'daki bir marketten alışveriş yapan, sicilinde 31 suç kaydı olan R.E.A., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı'daki bir marketten maddi değeri yüksek alkol ve tütün mamulleri satın alan ve daha yüksek değerde olan İsviçre Frangı olduğunu söyleyerek ödemeyi 200 İsveç Kronu ile yapan R.E.A. ile E.B., market sahibinin durumu fark etmesi ve polise bildirmesiyle yakalandı. Şahıslarla birlikte, aldıkları alkol ve tütün mamulleri de ele geçirildi.

Market sahibinin 200 lirada para üstü verdiği zanlılardan R.E.A.'nın 31, E.B.'nin ise 13 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, R.E.A. hakkında cumhuriyet savcılığı talimatıyla dolandırıcılık suçundan işlem başlatıldı. Bir gün gözaltında kalmasının ardından Çeşme Adliyesi'ne getirilen R.E.A., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.