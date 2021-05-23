Alkollü arkadaşların kavgası kanlı bitti: 1 ölü

İzmir'in Buca ilçesinde, alkol aldıkları ileri sürülen iki arkadaş arasında çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde Mustafa Kemal Mahallesi Demokrasi Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta alkol için Salih Can Çetin (22) ve arkadaşı D.Ö., arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte D.Ö., yanında bulunan bıçak ile Salih Can Çetin'i göğsünden bıçakladı. Çetin, kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye gelen savcının incelemelerinin ardından Çetin'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi yakalandı

Öte yandan, ihbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde cinayet şüphelisi D.Ö., yakalanarak gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise parka gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.