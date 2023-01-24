Alkollü sürücü kaza yaptı, yolcu hayatını kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çevreyolunda meydana gelen kazada, alkollü olduğu öğrenilen sürücü yaralanırken, yolcu konumunda bulunan 42 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 11.00 sıralarında, İzmir Çevreyolu Çiğli yol ayrımında meydana geldi. Karşıyaka'dan Menemen istikametine seyir halinde olan B.E. idaresindeki 35 BCG 372 plakalı lüks araç, yol ayrımında bulunan kama başına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan B.E. ve Serkan Onan (42) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alınırken, sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Yolda hayatını kaybetti

Yaralılardan durumu ağır olan Serkan Onan, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Onan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Sürücünün alkollü olduğu öğrenildi

Öte yandan kaza esnasında sürücü mahallinde bulunan B.E.'nin 2,17 promil alkollü olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.