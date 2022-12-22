Alkollü sürücü park halindeki araçlara böyle çarptı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir araç sürücüsü ortalığı birbirine kattı. Otomobilin park halindeki araçlara çarparak zarar verdiği anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Mansuroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen ve alkollü olduğu iddia edilen bir araç sürücüsü, otomobiliyle seyir halindeyken park halindeki araçlara çarptı. Araçların zarar gördüğü olayda daha sonra sürücü sokaktan uzaklaştı.

O anlar kamerada

Meydana gelen olay sokakta bulunan bir apartmanda oturan vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, otomobili ile ilerlemeye çalışan sürücünün, park halindeki otomobillere çarptığı, çevredekilerin durmasını söylemesine rağmen otomobili ile sokaktan uzaklaştığı anlar yer aldı.