Alman tur Operatörleri Çeşme'de

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın seçim döneminde söz verdiği dış turizm ile ilgili ilk adım atıldı. 160 kişiden oluşan tur operatörleri, acente sahipleri ve üst düzey yöneticileri Çeşme'ye geldi.

Almanya'nın en büyük 3. tur operatörü grubu olan FTI'ya bağlı, Destination Management Company'nin (DMC) şirketi olan Meeting Point'in davetlisi olarak Çeşme'ye gelen, 160 kişiden oluşan tur operatörü, acente sahibi ve üst düzey yöneticisine Çeşme Belediyesi ev sahipliği yapıyor.

3 Mayıs Cuma günü Çeşme'ye gelen grup, Alaçatı'nın tarihi değirmenlerini ve Alaçatı çarşısını da gezdikten sonra, Çeşme Belediyesi, Çeşme Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) ve bir otelde yemekte ağırlandı.

3 yıldır sürdürülen çalışmalar sonucunda Alaçatı'da 3 oteli bünyesine katan Meeting Point, kendi otellerinde ağırladığı 160 kişilik tur operatörü, acente sahibi ve üst düzey yöneticilerine Çeşme ve Alaçatı'nın tanıtımını yapacak. Çeşme'de 3 gün kalacak grup, Alaçatı ve Çeşme'nin önemli turistik yerlerini, Çeşme Kalesi'ni gezecek ve tekne turuna çıkacak.