Alman turistler İzmir'den vazgeçmiyor

2022 yılının ilk 7 ayında İzmir'i 1 milyon 150 bin 250 turist ziyaret ederken, 292 bin 627 turistle Almanya'dan gelen turistler birinci sırada yer aldı. Almanya'yı 81 bin 678 turistle İngiltere ve 56 bin 697 turistle Hollanda takip etti.

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2022 yılının ilk 7 ayında İzmir'e gelen turistlerin sayılarını ve ülkelerine göre dağılımını açıkladı. Açıklanan verilere göre; ilk 7 ayda İzmir'i toplamda 1 milyon 150 bin 250 turist ziyaret etti. Ülkelerine göre gelen turist sayısında ise 292 bin 627 turistle Almanya birinci sırada bulunuyor. Almanya'yı 81 bin 678 turistle İngiltere takip ederken, 56 bin 697 turistle Hollanda üçüncü sırada yer aldı. İlk 10 sırada yer alan diğer ülkelerden ise Fransa'dan 37 bin 269, İran'dan 33 bin 704, Polonya'dan 33 bin 623, Belçika'dan 26 bin 864, Azerbaycan'dan 19 bin 789, İsviçre'den 19 bin 727 ve Avusturya'dan 11 bin 805 turist İzmir'i ziyaret etti.

Öte yandan, pandemi etkisi alında geçen 2021 yılının ilk 7 ayında bin 652 turistin geldiği İngiltere'den bu yılın ilk 7 ayında 81 bin 678 turist gelmesi en dikkat çekici istatistiklerden biri oldu.

Toplam girişlerde yüzde 29,75 artış

2022 yılının ilk 7 ayında İzmir'e havayolu girişleri bir önceki yıla göre yüzde 23,29 oranında, denizyolu girişlerinde de yüzde 248,3 oranında artış oldu. Toplam girişlerde yüzde 29,75 oranında artış olurken, bunun yüzde 94,77'sini havayolu, yüzde 5,23'ünü ise denizyolu girişleri oluşturdu.