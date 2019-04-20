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Almanya'da SPD Milletvekili Kırcı'dan Başkan Oran'a tebrik

Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Alptekin Kırcı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Alptekin Kırcı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.



Almanya'nın Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi seçimlerinde, SPD Milletvekili seçilen Alptekin Kırcı, tatil için geldiği Alaçatı'da, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile tanışarak seçimdeki başarısından dolayı kutladı. Alaçatı Pazarı'nda, pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Oran, pazar gezisi sırasında, tatil için Alaçatı'da bulunan ve pazarı gezen Almanya SPD Milletvekili Alptekin Kırcı ile tanıştırıldı. Kırcı ile bir süre sohbet eden ve tanıştığı için memnun olduğunu ifade eden Başkan Oran, Alman Milletvekili Kırcı'nın kendisini tebrik etmesi nedeniyle teşekkür etti.

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