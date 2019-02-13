Almanya'dan Türk mahkemesine skandal yazı

İzmir'de 2016 yılında bir evde bıçaklandıktan sonra yakılmış halde bulunan Sibel Çelik'in kırmızı bültenle aranan katil zanlısı Halil Y.'nin yakalandığı Almanya'da yetkili makamlar, katil zanlısının Türkiye'ye iade edilmesi için hukuki güvence istedi.

İzmir'in Buca ilçesinde bıçaklandıktan sonra bulunduğu ev ateşe verilerek yakılan Sibel Çelik'in cinayet zanlıları Halil Y. ve ağabeyi Selman Y.'nin 'tasarlayarak öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanık Selman Y. ile öldürülen Sibel Çelik'in ailesi, müştekilerin avukatı Sibel Önder, sanık avukatı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı.

Almanya “hukuki güvence” istedi

Katil zanlısı Halil Y. hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonrası Almanya'da yakalandığına dair mahkemeye yazı geldiğini ifade eden mahkeme başkanı, "Almanya yetkili makamlarının sanığın iadesi için 'hukuki güvence' talep eden yazısı üzerine mahkememiz bu konuda cevap vermiş ancak sanık Halil Y.'nin Türkiye'ye iadesi konusunda herhangi bir bilgi verilmemiştir” dedi.

“Biz de iadesini istiyoruz”

Kardeşi Halil Y.'nin Almanya'da yakalandığını ancak iadesiyle ilgili kendisinin bilgisi olmadığını söyleyen tutuksuz sanık Selman Y., "Biz de Halil'in iade edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan sanık Halil Y.'nin Türkiye'ye iadesinin beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

12 Temmuz 2016'da İzmir'in Buca ilçesinde yaşanan olayda, bir evde çıkan yangında yanan bazanın altında bir ceset olduğu ve bu cesedin Sibel Çelik'e ait olduğu tespit edilmişti. Öldüğünde henüz 24 yaşında olan Sibel, aynı zamanda kanser tedavisi de görüyordu. Olaydan sonra Çelik'in cinayet zanlısı olarak aranan sevgilisi Halil Y. hala yakalanamazken, Halil Y.'nin ağabeyi Selman Y. yakalanıp tutuklanmıştı.