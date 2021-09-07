Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti EGİAD ile buluştu

Üyelerine yeni iş fırsatları oluşturacak yurtdışı yatırımlarının önünü açmak ve ticari bilgi akışını sağlamak için yurtdışı pazar araştırmalarını sıkı takip eden EGİAD, Düsseldorf, Köln, Duisburg, Essen şehirlerinin de içinde bulunduğu Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nin tanıtımını gerçekleştirdi.

Yıllardır ekonomik, ticari ve sosyal olarak en yoğun ilişkimiz olan Almanya'nın hem nüfus olarak en yoğun eyaleti olan hem de Avrupa'nın en güçlü ekonomiye sahip metropol bölgelerinden biri olan Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti hakkında bilgi alan EGİAD, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Dış Ticaret ve Yatırım Destek Ajansı - NRW Global Business Türkiye Müdürü Dr. Adem Akkaya ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Akın Okumuş'u ağırladı.

“Almanya, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı”

Online gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Türkiye – Almanya ticari ilişkilerine ilişkin rakamlarla ayrıntılı bir sunum gerçekleştirerek, “AB'nin 27 üye ülkesi içinde Almanya, 2020'de Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 8.8'ini, toplam ithalatının yüzde 10.7'sini yaptığı ülke olarak Türkiye'nin en büyük ticaret ortağıdır. Ayrıca, 2020 yılında Almanya, Türkiye'den yapılan 16 milyar dolar tutarındaki ihracatla Türkiye'nin birinci ve Türkiye'ye yapılan 21.7 milyar dolar tutarındaki ithalatla ikinci ticaret ortağı olmuştur. 2002-2020 arasında gerçekleştirilen toplam 10.3 milyar dolar tutarındaki yatırımla Türkiye, Almanya'nın yatırım tercihleri arasındadır. Almanya'dan gelen yabancı doğrudan yatırımın payı yüzde 6.2'dir ve Almanya diğer ülkeler tarafından yapılan toplam yabancı doğrudan yatırımla karşılaştırıldığında beşinci sırada yer almaktadır. Ayrıca, Alman şirketler Türkiye'de imalat sanayine aktif olarak yatırım yapmakta ve yerel üretim ve ihracat yeteneklerinin dönüşümüne katkıda bulunmaktadır” dedi.

“Ekonomik ve ticari iş birliği için büyük potansiyel var”

Yelkenbiçer, yoğun ticari çalışmalara sahip Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti ile İzmir arasında ticari ve kültürel diyaloğun geliştirilmesini istediklerini dile getirerek, bu tür organizasyonlarla gelişen uluslararası dostlukların yeni ticari girişimlerin doğmasına fırsat oluşturduğunu vurguladı. Yelkenbiçer, “Uluslararası ticareti güçlendirecek yeni proje ve ortaklıklara zemin hazırlamak istiyoruz. Türkiye ve Almanya'nın önemli ekonomik ve stratejik partner olmaya devam etmesi büyük önem arz etmekte. Zira, bu bağ, Almanya'da yaşayan Türk kökenli vatandaşlarımızın varlığından da kaynaklanmaktadır. Türk kökenli iş insanları oluşturdukları istihdam ile Almanya'nın refahına ve ekonomik gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bu bağı Türkiye'deki 7 binden fazla Alman şirketi de kuvvetlendirmektedir. Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti ile İzmir kardeş bölge olarak ortak projelere imza atmakta. Ticari ve sanayi açısından Türkiye Almanya ilişkilerini değerlendirdiğimizde, özellikle makine ve otomotiv sanayisinde Türk asıllı iş adamlarının büyüdüklerini görüyoruz. Ekonomik ve ticari alanda iş birliği için hala büyük potansiyel var. Turizm sektörü açısından baktığımızda da Türkiye'nin Almanya için 1. sıradaki destinasyon olduğunu belirtebiliriz. Kısacası sanayi, ticaret ve turizm alanlarında büyük bir iş birliği ve potansiyel taşımakta. Biz de genç iş insanları olarak bu iş birliğini arttırmaktan yanayız” ifadelerini kullandı.

“Bu bölgede 700 Türk firması büyük atılım yapmayı başarmıştır”

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Dış Ticaret ve Yatırım Destek Ajansı - NRW Global Business Türkiye Müdürü Dr. Adem Akkaya, Almanya'da yaşayan Türklerin üçte biri, Avrupa'da yaşayan Türklerin ise dörtte birinin Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nde yaşadığını belirterek, “Almanya'da toplam 1.472.390 Türk vatandaşı yaşamakta. Almanya'nın Türkiye ile olan dış ticaretinde Kuzey Ren-Vesffalya'nın payı 36.6 Milyar Euro. Bu bölgeden Türkiye'ye ihraç edilen ürünler metal, makine, kimyasal ürünler, taşıt yedek parçaları olarak sıralanabilir. Türkiye'den gelen ana ürünler ise taşıt ve yedek parçaları, hazır giyim, tekstil, makine, gıda, beslenme ve yem ürünleri olarak sıralanabilmekte. Kuzey Ren- Vestfalya'da ikamet eden Türk kökenli 23 bin kişi kendi işinin sahibidir. Oluşturulan istihdam sayısı ise 120 bindir. Türk işverenlerinin gerçekleştirdiği hasılat 11.2 Milyar Euro'dur. Bu bölgede 700 Türk firması büyük atılım yapmayı başarmıştır” diye ifade etti.

“Yatırım destekleri avantajlar olarak göze çarpmakta”

NRW Global Business Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Akın Okumuş da Türk firmaları için NRW'de yatırımı cazip kılan faktörleri aktardı. Bölgeyi Almanya'nın İstanbul'u olarak niteleyen Okumuş, “Almanya'da firma olmanın finansman açısından kolaylıkları var. Faizin düşük olması, hibe kredilerinin uygunluğu, yatırım destekleri avantajlar olarak göze çarpmakta” diye konuştu.

Verimli geçen toplantının ardından Almanya' da yatırım yapmayı amaçlayan EGİAD üyelerinin bölgede faaliyette bulunan şirketlere ortak olunabilmesi, uluslararası iş birliği sağlanması, Alman ve Türk tedarikçi temini, yatırım ve devlet teşvikleri danışmanlığı üzerine bilgiler verildi.