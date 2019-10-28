Almanya'nın Wunsiedel kentinden Başkan Uygur'a onur madalyası

Karl Döhler, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'a yaptığı veda ziyaretinde onur madalyası verdi.

Torbalı ilçesi ile Almanya'daki Wunsiedel kenti arasındaki kardeş kent projesi, 4 yıl aranın ardından yeniden başlarken, iki kent arasındaki dostluğun temeli 35. yıla girdi. 35 yıl önce iki kentin kardeş kent ilan edilmesi, Türk-Alman ilişkilerine önemli katkılar sağladı.

Wunsiedel Kaymakamı Dr. Karl Döhler de, emekli olması nedeniyle Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'a veda ziyareti yaptı. Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un yeniden başkan seçilmesiyle devam eden kardeş kent projesine katkılarından dolayı teşekkür eden Döhler, Uygur'a onur madalyası verdi.

Torbalı Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, yapılan veda ziyaretinden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Alman dostlarımızı Torbalı'da görmekten gerçekten çok mutluyum. 4 yıldır kardeş kent programlarımıza ara verilmişti. Tekrar bu programın başlatılmasıyla sayın kaymamamıza teşekkür ediyoruz. Küçük bir grupta olsa gençlerimize oraya gidip geldiler. Önümüzdeki süreçte programımız gelişerek devam edeceğine inanıyorum. Ayrıca ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim" diye konuştu.

Wunsiedel Kaymakamı Dr. Karl Döhler de, veda ziyaretinde şöyle konuştu:

"Sevgili İsmail Uygur, Wunsiedel ile Torbalı arasındaki ortaklığımızı hayata geçirme için değerli çabalarınızdan dolayı 2013 altın onur madalyasına layık görmüştüm. Belediye başkanlığı seçiminden sonra başkan seçilmenizden sonra nihayet bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Farklı kültürlerdeki insanları bir araya getirdiği için çok güzel bir ortaklıktır. Eski Almanya Cumhurbaşkanın dediği gibi; ‘İnsanlar bir araya geldikçe anlayış gelişir, anlayış olan yerde dostluk gelişir. Dostluk olan yerde barış gelişir.' Sevgili İsmail Uygur işte sizde bu anlayışla hareket ettiniz. İnsanların bir araya gelmesini, aralarında dostlukların oluşmasına neden oldunuz. Dolayısıyla bu onur madalyasını size vermek benim için özel bir mutluluktur; çünkü ortaklığımıza özel katkılarda bulundunuz. Sonuç olarak, iki bölgede yaşayan insanların ve aynı zamanda kültürlerin bir birine yabancı olmamasının yolunu açtı. Sizin desteğinizle, Wunsiedel ile Torbalı arasındaki erişim programı örneğin; uzman personel, okullar, meslek kuruluşları değişim programı gibi değinmeyi başardı."