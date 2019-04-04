Alparslan Türkeş Aliağa'da anıldı

MHP Aliağa Teşkilatı, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i ölümünün 22. yıldönümünde andı.

İkindi namazına müteakip Merkez Camii'nde Kuran-ı Kerim Tilaveti okutuldu. İlçe Teşkilatı Türkeş hayrına Aliağa Demokrasi Meydanı'nda lokma dağıttı. MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir, "Ülkücü hareketin kurucusu, ömrünü milletine hizmet ve Türk Dünyası'nın birlik beraberliği mücadelesiyle geçiren Milliyetçi Hareket'in lideri Alparslan Türkeş'i vefatının 22. ölüm yıldönümünde, her yıl olduğu gibi bu yılda kendisini rahmetle anıyoruz. Dün emrindeydik, bu gün yolundayız yarın da Hak tecelli eder, yanında oluruz. Fikirleri bizimle beraber yaşayacaktır. Mekanı cennet olsun” dedi.

AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın ise, "Rahmetli Alparslan Türkeş'i saygı ve rahmetle anıyoruz. Gençliğimizin en önemli siyasi liderlerinden birisidir. Mekanı cennet olsun. Ondan öğrendiklerimizi biz de yeni nesle aktarmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Öte yandan, Demokrasi Meydanı'ndaki anma etkinliğine, partililerin yanı sıra çok sayıda vatandaşlarda katıldı.