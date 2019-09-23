Alpaslan atıyor, Göztepe kazanıyor

Konyaspor karşısında Alpaslan'ın golüyle sezonun ilk galibiyetini alan Göztepe, geçen sezondan bu yana tecrübeli oyuncunun fileleri havalandırdığı hiçbir müsabakada puan kaybetmedi.

Ligin ilk 4 haftasında galibiyete uzanamayan Göztepe, evinde Konyaspor'u yenerek kötü seriye son noktayı koymayı başardı. Alpaslan'ın golüyle rakibini deviren İzmir temsilcisi, aynı zamanda bu sezonun ilk golünü de bu karşılaşmada buldu. Kazanılan kritik penaltıyı kullanan ve golü yapan Alpaslan takımına galibiyeti getirirken, ortaya da ilginç bir istatistik çıktı. İzmir temsilcisi, deneyimli futbolcunun gol sevinci yaşadığı 4 karşılaşmadan 12 puan çıkarmayı başardı.

Sezonun ilk golünü attı

Göztepe geçen sezon Alpaslan'ın fileleri havalandırdığı maçlarda Kayserispor ve Çaykur Rizespor'u 2-0, MKE Ankaragücü'nü ise 2-1'lik skorla devirmeyi başarmıştı. Öztürk bu sezon ilk golünü Konyaspor filelerine bırakırken, Göztepe bu karşılaşmada da üç puanı cebine koymayı başardı. Göztepe formasıyla 4 golü bulunan Alpaslan, bu gollerin ikisini oldukça kritik karşılaşmalarda attı. Geçen sezon Göztepe'nin MKE Ankaragücü ile oynadığı ligde tamam ya devam maçında takımının ilk golüne imza atan Öztürk, 2019/2020 sezonunun da ilk golüne imza koyan isim olarak tarihte yerini aldı.

Üç teknik adam üç farklı mevkii

Attığı kritik gollerle takımına önemli puanlar kazandıran Alpaslan Öztürk, geçen sezondan bu yana İzmir ekibinin jokeri oldu. Geçen sezon Bayram Bektaş'ın göreve gelmesinin ardından Elazığspor'dan transfer edilen Alpaslan, antrenmanlarda gösterdiği performansla kısa sürede formayı kapmayı başardı. Asıl mevkisi olan orta sahada forma giyen deneyimli futbolcu, takımdaki eksikler sebebiyle zaman zaman sağ bekte de görev yaptı.

Titi ile uyum sağladı

Geçen yıl 33. haftada oynanan Bursaspor maçında sakat ve cezalı stoperler sebebiyle defansın ortasında forma giyen Alpaslan, gösterdiği başarılı performansın ardından son hafta oynanan MKE Ankaragücü maçında da stoper olarak görev yaptı. Bu sezon ilk 2 haftada sonradan oyuna dahil olan tecrübeli futbolcu, 3. haftada oynanan Denizlispor karşılaşmasında formayı sırtına geçirdi. Orta saha olarak başladığı maçı stoperde bitiren Alpaslan, son iki haftada da Titi ile beraber defansın ortasında şans buldu. Alpaslan'ın stoperde forma giydiği son iki müsabakada İzmir ekibi kalesini gole kapattı.