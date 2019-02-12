Alperen davasında 5 sanığın cezasında indirim, 1 sanığın cezasında artış

İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin davanın kararına yapılan itirazların ardından görülmeye başlanan temyiz davasında sanıklardan Taner İşgören, Dilara Kamberler, Ahmet Somun, Arzu Gülmez ve Bekir Gül'e verilen cezalar düşürülürken, Yurdagül İşgören'in cezasında ise artış yapıldı, tek tutuklu sanık Taner İşgören tahliye edildi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin davanın kararına yapılan itirazlar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesinde görüşülmeye devam edildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesinde görülen temyiz davasının bugünkü karar duruşmasına minik Alperen'in annesi Buket Sakin ve babası Serkan Sakin ile tutuksuz sanıklar Yurdagül İşgören, Arzu Gülmez, Ahmet Somun, Dilara Kamberler ile Bekir Gül ve taraf avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanık Taner İşgören ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Yerel mahkemenin verdiği kararın kaldırılmasını talep eden duruşma savcısı, önceki mütaalasını tekrarladı.

“Oğlumun nasıl öldüğünü bilmek istiyorum”

Tutuklu sanık Taner İşgören, önceki ifadelerinin geçerli olduğunu belirterek, “Sakin ailesine başsağlığı diliyorum. Üzücü bir olay yaşandı, keşke yaşanmasaydı. Bende bir babayım. Böyle olsun istemezdim. Tüm görevimi yaptığımı düşünüyorum. Diğer sorumluluklar hostese aittir. Bana ‘serviste kimse kalmadı' dedi ve okula girdik” diye konuştu.

Minik Alperen'in annesi Buket Sakin ise aradan çok zaman geçmesine rağmen oğlunun nasıl öldüğünü hala bilmediğini ifade ederek, “Silinen kamera kayıtlarını izleyip oğlumun nasıl öldüğünü bilmek istiyorum” dedi.

Yurdagül İ. ise kamera kayıtlarını silmediklerini ve eksiksiz teslim ettiklerini belirterek, “Artık annesinin ve benim vicdanımın rahatlamasını istiyorum” diye konuştu.

Diğer sanıklar ise beraatlerini talep ederek önceki savunmalarını tekrarladı.

Taner İşgören'e tahliye

Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesinin kararını bozan mahkeme heyeti, yerel mahkemede aldığı cezalarda indirim yapılan sanıklardan Taner İşgören'e 6 yıl 8 ay, Dilara Kamberler'e 5 yıl, Ahmet Somun'a 2 yıl 6 ay, Arzu Gülmez'e 2 yıl 6 ay ve Bekir Gül'e 3 yıl 20 gün hapis cezası verdi. Yurdagül İşgören'in yerel mahkemede aldığı cezada ise artış yapılarak 7 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, tek tutuklu sanık Taner İşgören de tahliye edildi.

Mahkeme heyeti verilen kararlarla ilgili 15 gün içerisinde Yargıtay'a itiraz yapılabileceğini de açıkladı.

Olay

İzmir'in Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, okulun kurucusu Yurdagül ve servis şoförü eşi Taner İ.'nin 3 yıldan 14 yıla kadar, servis ablası olarak çalıştırılan Dilara K. ile okul müdürü Bekir G.'nin 3 yıldan 9 yıla kadar, usta öğretici Arzu G.'nin 2 yıldan 5 yıla kadar, Ahmet S.'nin ise 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi, “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklu sanık Taner İ. ve tutuksuz sanık Dilara K.'ye 9'ar yıl, “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklu Yurdagül İ. ve tutuksuz sanık Bekir G.'ye 5'er yıl, tutuksuz sanık Arzu G.'ye 6 yıl, “suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçuna azmettirme” suçundan tutuksuz sanık Ahmet S.'ye 5 yıl hapis cezası verdi.