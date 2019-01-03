Alperen Sakin'in ölümüyle ilgili gerekçeli karar açıklandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü ve iki şube müdürünün 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli kararda, "Maarif müfettişleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli idarecilerin eksik işlemleri ve yeterli denetim yapmamaları nedeniyle birçok eksik ve yasa dışı oluşumu içinde barındıran olayın olduğu anaokulu yöneticileri ve şoförü, adeta bu denetimden cesaret alarak fütursuzca ana okulunu uzun süre çalıştırmaya devam etmişler" denildi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin geçtiğimiz günlerde Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü ve iki şube müdürü, 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu cezalara ilişkin Karşıyaka 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 20 sayfalık gerekçeli karar açıklandı. Kararda, sanıkların yeterli denetim yapmamalarına dikkat çekildi. Kararda yine, anaokulu yöneticileri ve şoförün bu denetimden cesaret alarak fütursuzca anaokulunu uzun süre çalıştırmaya devam ettikleri ve elim olayın ihmaller zinciri sonucunda meydana geldiğine dikkat çekildi.

Kararda, ceza alan sanıkların, gerek duyulduğunda kaymakamlık onayı ile ilgili kanun uyarınca özel anaokullarında denetleme yapmasının mümkün olduğu, okulda 36 aylıktan küçük çocuğun olup olmadığı, idare ile tüm öğretmen ve çalışanlar arasında sözleşmelerin yapılmış olup olmadığı, servis aracı yönünden şoförün izin belgesinin varlığı veya yokluğu ile servis görevlisinin iş akdinin yapılmış olup olmadığı hususlarında araştırma yapmaları beklendiği; fakat yapmadıklarının görüldüğü belirtildi.

İhmaller zinciri

Karşıyaka 4. Asliye Ceza Mahkemesinin açıkladığı kararda, "Sanıklar bu hususta üst makamlara gerekli yazıların yazılması, personel takviye talebi ve benzeri taleplerin varlığı hususunda üzerlerine düşen görevi de yapmadıkları, bu konuda bir belgeyi de ileri sürmedikleri anlaşılmıştır. Maarif müfettişleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli idarecilerin eksik işlemleri ve yeterli denetim yapmamaları nedeniyle birçok eksik ve yasa dışı oluşumu içinde barındıran olayın olduğu ana okulu yöneticileri ve şoförü adeta bu denetimden cesaret alarak fütursuzca anaokulunu uzun süre çalıştırmaya devam etmişler ve elim olay ihmaller zinciri sonucu oluşmuş, varlığı ve korunması özelde ana okuluna, genelde de Milli Eğitim Bakanlığına bırakılmış 33 aylık küçük Alperen Sakin'in servis aracında unutularak ölümü ile sonuçlanan olay meydana gelmiştir" denildi.

Sorumlu şube müdürü M.B'nin, servis şoförü Taner İşgören'in özlük dosyasını incelememesinin ihmalkarlık olduğu, bunun yapılması halinde İşgören'in özel izin belgesi olmadan kaçak servis çalıştırdığının saptanacağının kaydedildiği gerekçede, şube müdürü hakkında da suç ihbarında bulunulduğu dile getirildi.

Öte yandan servis şoförünün, 2015 yılındaki trafik eğitim seminerine katıldığı, seminer öncesinde şoförün özlük dosyasının incelenmediği, incelenmiş olması halinde bu kişinin kaçak servis çalıştırdığının belirlenebileceği aktarıldı.

Ayrıca kararda sanıklar hakkında takdiri indirim uygulanmadığına da vurgu yapıldı.