Alsancak Kültür Sanat Fabrikası'na tarihi illüstrasyonlar

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Alsancak'ta bulunan 140 yıllık Tekel Fabrikası'nı İzmir Kültür Sanat Fabrikası adı altında bir sanat kompleksine dönüştürdü. Yaşar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Sarp Selçuk ve Grafik Tasarımı Programı Tasarım Bölüm Başkanı Korkut Ünal, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi için tarihi dönemleri anlatan 22 illüstrasyon yaptı.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Sarp Selçuk, 2018 yılında Hasankeyf Müzesi için yapmış olduğu illüstrasyonlardan sonra, Alsancak Tekel Fabrikası'ndan dönüşen İzmir Kültür Sanat Fabrikası için çalışmalar yaptı. Kültür Bakanlığı'nın projesi olan İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası'nda bulunan Arkeoloji ve Etnografya Müzesi sergilenmek üzere, 13 tanesi klasik dönemi, 9 tanesi ise prehistorik dönemi anlatan toplamda 22 illüstrasyon çizildi. Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı Tasarım Bölüm Başkanı Korkut Ünal da projeye 4 illüstrasyonla destek oldu. Yaşar Üniversitesi öğretim görevlileri, 3 ay gibi kısa bir sürede illüstrasyonları tamamladı. Tarihi dönemleri adeta canlandırarak anlatan illüstrasyonlar, tarihi eserlerin bulunduğu müzeye renk kattı.

“Müzeye görsel bir hikayeleştirme yaptık”

Yaşar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Sarp Selçuk, “Hasankeyf'teki illüstrasyon çalışmalarımı gören Ardin Müze ve Sergi Teknolojileri adlı firma benimle iletişime geçti ve proje için illüstrasyon isteğinde bulundu. Korkut Hocamdan da yardım istedim ve 3 ay gibi çok kısa bir sürede, yoğun çalışmalar sonucu toplamda 22 illüstrasyonu tamamladık. Dijital teknikler kullandık. Homeros heykelinin olduğu illüstrasyonda, sağ tarafta İlyada, solda ise Odysseia destanlarını resmettim. İlyada'da Achilles ve Hector'un düellosunu anlattım. Başka bir eserde Efes Celsus Kütüphanesi'ni resmettim. Diğer eserde ise insanları sesleriyle büyüleyen sirenlerden etkilense de onlara kapılmaması için gemi direğine bağlanmış Kral Odysseus'u görüyoruz. İllüstrasyonlar, tamamen buluntulardan oluşan bir müzenin hikayesini anlatıyor. Müzeye bir görsel hikayeleştirme kazandırdığımızı düşünüyorum” dedi.

Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarımı Programı Tasarım Bölüm Başkanı Korkut Ünal ise, “Hastane illüstrasyonuyla başladım, dönemin malzemelerini anlatan, mekanı anlatan bir illüstrasyon çalışmasıydı. Tarımla ilgili, o dönemin mermer ocaklarını anlatan çalışmalar yaptım. Ölü gömme töreni illüstrasyonu da çok ilginçti. İnsanların eski dönemlerde özel bir bağlama yöntemiyle küplerin içine konularak gömülmelerini görselleştirdim. İllüstrasyonlar şu an müzede yardımcı unsur gibi. Ziyaretçilere o dönemleri anlatan görseller oldu. Biz de illüstrasyonda farklı bir tavır deneyimlemiş olduk, resimsel çalıştım” diye konuştu.