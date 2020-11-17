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Alsancak ve Kahramanlar'a yenilenmiş sokaklar

Konak Belediyesi, Alsancak ve Kahramanlar semtlerinde altyapı çalışmaları biten sokakları yenileyerek yaya ve araç trafiğine uygun hale getiriyor.


Pandemi önlemleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamalarında, Alsancak'taki 1460, 1479 ve 1475 numaralı sokaklarda iyileştirme yapan Konak Belediyesi, aradan geçen zamanda farklı kurumların altyapısını tamamladığı sokaklardaki yol ve kaldırımları düzenliyor.


Son olarak, uzun zamandır yenileme bekleyen; 1436, 1437, 1438 ve 1439 sokakları modern bir görünüme kavuşturan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şimdi de Kahramanlar semtindeki; 1424, 1425, 1426 ve 1427 sokaklar çalışma başlattı. Kültür Mahallesi'ndeki sokaklarda başlayan çalışmaları Kahramanlar Mahallesi takip ederken, buradaki çalışmanın tamamlanmasının ardından Mimar Sinan Mahallesi'ndeki sokakların yenileneceği belirtildi.


Öte yandan mahalle mahalle ilerleyen yol ve kaldırım çalışmalarında, yayaların daha rahat kullanması için bazı sokakların kaldırımları genişletildi. Kış ayları göz önünde bulundurularak kaydırmaz malzemelerin kullanıldığı kaldırımlar, yağmurlu hava şartları için daha güvenli hale getirildi.


Gerekli görülen sokaklarda yol gövdesi tamamen kaldırılarak asfaltlama yapıldı. İlk olarak Alsancak'ta kullanılmaya başlayan özel ayırma bordürleri ile oluşturulan yeni nesil bariyer sistemi, Kahramanlar'daki sokaklarda da uygulanarak hatalı park etme kaynaklı sorunlar yaşanmadan engellenmiş oldu. Öte yandan hem sürücüler hem de yayaların güvenliği için bariyerlere reflektör yerleştirilerek daha güvenli hale getirildi.

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