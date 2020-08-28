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Altay, 3 transferi birden açıkladı

Altay, ön libero Timur Temeltaş ve sağ bek Rıdvan Şimşek ile 1’er yıl, forvet oyuncusu Ziya Alkurt ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Altay, ön libero Timur Temeltaş ve sağ bek Rıdvan Şimşek ile 1'er yıl, forvet oyuncusu Ziya Alkurt ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, 2020-2021 sezonu transfer çalışmaları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Ümraniyespor forması giyen ön libero Timur Temeltaş, İstanbulspor forması giyen sağ bek Rıdvan Şimşek ve Kayserispor forması giyen sol kanat Ziya Alkurt'u kadrosuna kattı. İzmir ekibi, Timur Temeltaş ve Rıdvan Şimşek ile 1'er yıllık Ziya Alkurt'la da 2 yıllık sözleşme imzaladı. Altay, transferleri sosyal medya hesabından bu transferlerin camiaya hayırlı olmasını diledi.


Timur Temeltaş, geçtiğimiz sezon Ümraniyespor formasıyla 21 lig maçına çıkarken 2 kez de asist yapma başarısı göstermişti. Geçtiğimiz sezonu İstanbulspor forması altında geçiren Rıdvan Şimşek ise takımıyla 16 maça çıkmıştı. Kayserispor'dan alınan Ziya Alkurt da 13 maçta 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

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