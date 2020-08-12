Altay, Armand Gnanduillet'i kadrosuna kattı

Altay, Fransız santrfor Armand Gnanduillet'i renklerine bağladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, transferde durmak bilmiyor. Önce teknik direktör Yücel İldiz'le anlaşan siyah-beyazlılar, Jasmin Scuk, Erhan Çelenk, Jovan Blagojevic, Ergin Keleş ve kaleci Burak Öğür'ü kadrosuna katmıştı. Hücum yollarındaki güçlü oyuncularıyla dikkat çeken İzmir ekibi, bir santrforu daha kadrosuna kattı. Altay, son olarak İngiltere'nin Blackpool takımında forma giyen Armand Granduillet ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki Fransız santrfor, İzmir'e gelerek kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

Deneyimli forvet, geçtiğimiz sezon İngiltere 1. Lig'te sahaya çıktığı 30 maçta 15 gol, 1 asitlik performans sergilemişti.