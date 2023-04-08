Altay, Bandırmaspor deplasmanında

Lig'de son iki maçını kazanan Altay, yarın saat 16.00'da Bandırmaspor'a konuk olacak. İzmir temsilcisi, rakibini mağlup ederek alt sıralardan kurtulup, rahat bir nefes almak istiyor.

Lig ekiplerinden Altay, 31. hafta mücadelesinde Bandırmaspor'a konuk olacak. Orta sıraları yakından ilgilendiren bu müsabaka yarın saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde Altay 31 puanla 13. sırada yer alırken, Bandırmaspor ise 41 puanla 11. basamakta bulunuyor.

Üst sıralara yaklaşmak isteyen iki takım, karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılmak isterken, zorlu mücadeleyi Denizli bölgesinden hakem Feridun Daldaş yönetecek. Daldaş'ın yardımcılıklarını ise Suat Güz ve Kadir Akıllı yapacak. Dördüncü hakem ise Özgür Reha Alıcı olacak.