Altay - Başakşehir maçının hakemi Sarper Barış Saka oldu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Altay'ın Başakşehir'i konuk edeceği maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta maçın Altay, Başakşehir'i konuk edecek. 16 Nisan Cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Mücadelenin hakem üçlüsü Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Buna göre, müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yusuf Ziya Gündüz oldu.