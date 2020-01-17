Altay Başkanı, kulübün 106. yılını asker ocağında kutladı

Altay'ın genç başkanı Özgür Ekmekçioğlu, kulübün 106. kuruluş yıl dönümünü asker ocağından yayınladığı mesajla kutladı. Kütahya'da vatani görevini sürdüren Ekmekçioğlu, siyah-beyaz formasını giyip, "İnşallah sezon sonunda Süper Lig'de oluruz. Vatani görevimi yaptığım için yanınızda değilim; ama kalbim sizlerle" ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlı taraftarlar ise yapımı devam eden Altay Alsancak Stadı etrafında yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlattı.

TFF 1. Lig'de 2. yarıya Ümraniye deplasmanıyla başlayacak Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu, siyah-beyazlı kulübün 106. kuruluş yıl dönümünü asker ocağından kutladı. Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı'nda vatani görevini bedelli olarak yapan Ekmekçioğlu, kışlasında Altay forması giyerek bir video ile camiaya mesaj gönderdi. Sosyal medyada yayınlanan ve Altay Sosyal Dayanışma Derneği'nin Tarihi Havagazı Fabrikasında düzenlediği 106. yıl balosunda davetlilere izletilen videoda Ekmekçioğlu, "Sevgili büyük Altaylılar, değerli camiamız. Kulübümüzün 106. yılını kutluyorum. Vasıf Çınar'ların, Necati Beylerin kurduğu, Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaret ettiği, nice ilklere imza atan kulübümüzün 106. yılını kutlamanın verdiği onuru yaşıyorum. Ancak öncelikle aramızda olamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. Bugün Kütahya'da Hava Er Eğitim Tugayı'nda askerde olduğum için aranızda değilim ama kalbim, gönlüm sizlerle. 106. yılımızda camiamıza birlik beraberlik ve sonrasında şampiyonluk dolu bir yıl diliyorum. İnşallah bu sene hak ettiğimiz yerde, sezon sonunda Süper Lig'de oluruz. Bütün herkese saygı ve sevgi dileklerimi gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

Altay'ın 106. yıl kutlamaları ise sabah 11.00'de Cumhuriyet Meydanı'na çelenk konulması ile başladı ve gün boyu devam etti. Kulübün Tarihi Havagazı Fabrikasında düzenlediği 106. yıl balosuna yoğun katılım olurken, taraftarlar Alsancak Stadı etrafında yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlattı.