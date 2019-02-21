Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu: "Hepimiz İzmir çocuğuyuz"

Lig ekiplerinden Altay'ın Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, şehrin tüm takımlarının başarılı olmasını istediklerini söylerken, bu durumun şehirdeki başarıyı da arttıracağını belirtti.

Geçtiğimiz yıllarda Altınordu ile Altay arasında hem Alsancak Stadı hem de Altınordu altyapısından Altay altyapısına geçen futbolcular arasında yaşanan gerginlikler iki kulübün başkanının bir araya gelmesiyle son bulmuştu. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile yaptığı görüşmeyi anlatırken, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Ekmekçioğlu, “Geçmiş yıllarda Altınordu ile aramızda yaşanan birkaç tatsız olayın son bulması sebebiyle Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile bir araya geldik. Hepimizin İzmir takımı olduğunu ve birbirimize destek olmamız gerektiğini vurguladık. Esas amaç iki camianın kardeş olduğunu göstermekti. Altınordu'dan iki futbolcuyu renklerimize kattık ve Altınordu bu transferlerden herhangi bir bedel talep etmedi. Bunlar güzel şeyler” dedi.

“Göztepe'nin kötü olmasını istemem”

Tüm İzmir takımlarının başarısını istediklerinin altını çizen Altay Başkanı, “İzmir'de birbirimize destek olmamız çok önemli. Altınordu, Göztepe, Karşıyaka, Bucaspor ne kadar iyi olursa biz de o kadar iyi oluruz. Zor zamanlar geçirdiğimiz dönemlerde diğer kulüpler de bize destek verdi. Göztepe'nin olumsuz bir durum yaşamasını istemem. Aksine Süper Lig'de olması bizi mutlu eder. Bizim de hedeflerimizi oraya çıkarır. Hepimiz İzmir çocuğuz ve İzmir'in hep en iyi yerlerde olmasını isteriz. Altınordu'yla da bu bilinçle bir araya geldik” ifadelerini kullandı.

“Paxiao'nun yeri ayrı”

Ligde attığı 17 golle dikkatleri üzerine çeken Portekizli golcü Paixao için devre arasında transfer teklifleri aldıklarını açıklayan Özgür Ekmekçioğlu, “Marco Paixao çok özel ve karakterli bir futbolcu. Aynı zamanda da kendisine çok iyi bakan bir profesyonel. Devre arasında teklifler aldık. Ancak Marco'nun yeri bizde ayrı. O yüzden göndermeyi düşünmedik. Şu anda da kafamızda öyle bir düşünce yok ama transferde neler olacağı belli olmaz” diye konuştu.

"Hedef ligde kalmak"

Sezon başında ligde kalma hedefini koyduklarını söyleyen Ekmekçioğlu, alınan seri galibiyetlere rağmen ilk hedeflerinden sapmadıklarını şu sözlerle açıkladı:

“Sene başında ligde kalmak istediğimizi söylemiştik. Hala da aynı düşüncedeyiz. Play-Off olursa elbette güzel olur. Ancak şovenist açıklamalar yerine daha gerçekçi olmalıyız. Süper Lig'e çıkmayı elbette isteriz ancak stadyumumuzla, altyapı tesislerimizle doğru yapılanmayla bu hedefe ulaşırsak sürdürülebilir başarı yakalarız. Play-Off'u zorlayacağız ama ilk hedefimiz hala ligde kalmak. Galibiyetler geldikçe takımın birbiriyle olan bağı güçleniyor. Üzerine koyarak devam edeceğiz.”