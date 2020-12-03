İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu korona virüse yakalandı

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu’nun korona virüs testi pozitif çıktı.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı. Siyah-beyazlı kulüp Ekmekçioğlu'nun tedavisine başlandığını duyurdu.


TFF 1. Lig'de mücadele veren Altay'ın 31 yaşındaki Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun korona virüs testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan siyah-beyazlı kulüp, “Hastanede müşahede altında bulunan başkanımızla ilgili tüm sağlık protokolleri titizlikle uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.