İhlas Haber Ajansı

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Altay, Beşiktaş'a hazırlanıyor

Altay, Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Altay, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.


Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Altay, 19 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Beşiktaş'a konuk olacak. Karşılaşma öncesinde İzmir temsilcisinde hazırlıklar sürüyor. Bugün öğle saatlerinde Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde bir antrenmanda gerçekleştiren Altay'da, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yaptı. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

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