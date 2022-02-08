Altay - Çaykur Rizespor maçının biletleri satışa çıkıyor

Spor Toto Süper Lig’in 25.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat Cuma günü oynanacak Altay-Çaykur Rizespor maçının biletleri bugün saat 16.00'da satışa çıkıyor.
Spor Toto Süper Lig 25. hafta maçında Altay, 11 Şubat Cuma günü saat 20.00'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin biletleri bugün saat 16.00'da Passolig sistemi üzerinden satışa sunulacak.
Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:
Maraton Tribün: 20 TL
Numaralı Batı Üst Tribün: 50 TL
Numaralı Batı Alt Tribün: 50 TL