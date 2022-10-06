Altay - Çaykur Rizespor maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy

Lig'in 8. haftasında oynanacak Altay-Çaykur Rizespor maçını hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Lig'in 8. haftasında Altay, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. 10 Ekim Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşma Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşma öncesinde mücadelenin hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Buna göre karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Oğuz Kaan Çalışır ve Özcan Sultanoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Necati Selçuk Şahin olacak.