İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Altay - Çaykur Rizespor maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy

Spor Toto 1.

Lig'in 8. haftasında oynanacak Altay-Çaykur Rizespor maçını hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.


Lig'in 8. haftasında Altay, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. 10 Ekim Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşma Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak.


Karşılaşma öncesinde mücadelenin hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Buna göre karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Oğuz Kaan Çalışır ve Özcan Sultanoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Necati Selçuk Şahin olacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.