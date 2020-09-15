Altay, Cocalic'i renklerine bağladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Siyah-beyazlılar, bu çalışmalar kapsamında son olarak Akhisarspor'da forma giyen Edin Cocalic'i kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, 32 yaşındaki defans oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Stoper, sol bek ve ön libero mevkilerinde forma giyebilen Edin Cocalic, geçtiğimiz sezon Akhisarspor formasıyla toplamda 34 resmi maçta forma giymiş ve bu maçlarda 1 gol atma başarısı göstermişti.