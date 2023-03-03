İhlas Haber Ajansı

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Altay, dış sahadaki üçüncü galibiyetini arıyor

Bu sezon Spor Toto 1.

Lig'de oynadığı deplasman maçlarında 2 galibiyet elde eden Altay, pazar günü Bodrumspor'u dış sahada mağlup ederek üçüncü galibiyetini almak istiyor.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, 5 Mart Pazar günü şampiyonluk yarışı veren Bodrumspor'a konuk olacak. Ligin alt tarafını ve üst tarafını ilgilendiren mücadele saat 13.30'da başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, Bodrumspor müsabakasıyla birlikte alt sıralardan kurtulmanın yanı sıra; bu sezon deplasmandaki üçüncü galibiyetini de elde etmek istiyor. İzmir temsilcisi, daha önce dış sahada Sakaryaspor'u 2-1, Altınordu'yu ise 2-0 yenme başarısı gösterirken, aldığı bu 2 galibiyetle evinden uzakta en az kazanan takımlar arasında yer alıyor.


Öte yandan siyah-beyazlı ekip, bu sezon deplasmanda 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, kalesinde 13 gol görüp, 11 de gol kaydetti. Böylece Altay, dış sahada 11 puan toplamış oldu.

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