Altay duyurdu: Kazımcan Karataş Galatasaray'da

Altay'dan yapılan yazılı açıklamada, "16 Ocak 2003'te İzmir'de dünyaya gelen evladımız Kazımcan Karataş'ın transferi konusunda Galatasaray Spor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır" denildi. Futbola Altay'da başladığı ifade edilen Kazımcan Karataş'ın Altay Spor Okulları'nda yetiştiği, ardından Altay altyapısında her yaş grubunda forma giydiği ifade edilen açıklamada, "U17- U19 ve U21 milli takımlarımızın oyuncusu olan evladımız Kazımcan Karataş'a kulübümüze verdiği tüm hizmetler için çok teşekkür ederiz. Yolun açık olsun bizim çocuk" ifadeleri yer aldı.

19 yaşındaki genç futbolcu sol bek pozisyonunda görev yapıyor.