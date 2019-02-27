Altay efsanesine büyük vefa

Altay'ın sembol isimlerinden, siyah-beyazlıların efsane kaptanı Ayfer Elmastaşoğlu için Altay Sosyal Dayanışma Derneği tarafından vefa gecesi düzenlendi.

Altay Camiası, siyah-beyazlıların 1967'de Türkiye Kupası'nı ilk kez Anadolu'ya getiren kadrosunda yer alan efsane kaptanı Ayfer Elmastaşoğlu için bir araya geldi. Altay Sosyal Dayanışma Derneği tarafından 6.'sı düzenlenen vefa gecesine; Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, As Başkan Sabri Sevenoğlu, Sportif Direktör Özden Töraydın, Yönetim Kurulu Üyesi Koray Battal, Yüksek Divan Kurulu eski başkanlarından Kemal Zorlu ve camianın önde gelen isimleri katıldı.

Altay'ın çocukluk aşkı olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Ayfer Elmastaşoğlu, Altay'da altyapıdan başlayıp amatör ruhla en üst basamağa kadar çıkmanın hayatının en büyük başarısı olduğunu söyledi. Geçmişten keyifli anılarını paylaşan ve zaman zaman gözyaşlarına da hakim olamayan Elmastaşoğlu, Altay'ın yeniden Süper Lig hedefiyle iddialı bir konumda yer almasıyla övünç duyduğunu kaydederek, camiaya son iki sezonda iki şampiyonluk yaşatan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Özgür Ekmekçioğlu: "İyi ki varsınız"

Altay'ı yaşatacak değerin öncelikle vefa duygusu olduğunu söyleyen Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, başta Altay Sosyal Dayanışma Derneği olmak üzere gecede emeği geçen herkese teşekkür etti. Ayfer Elmastaşoğlu'nu yeşil sahada izleme şansı bulamayan bir neslin üyesi olmaktan üzüntü duymasına rağmen efsane kaptanın tecrübelerinden yararlanma fırsatı bulmalarının en büyük kazanımlarının başında geldiğini söyleyen Ekmekçioğlu, 1967 yılında Türkiye Kupası'nı İzmir'e getirerek Anadolu'da bir futbol devrimine imza atan kadrodaki tüm isimlere minnet duyduklarını belirtti. Yarım asırlık tarihi kupayı salona getirerek Ayfer kaptana veren Başkan Ekmekçioğlu, ‘‘Altay'ın büyüklüğünü yaratan başarılar üzerinden zaman geçse de bugün her platformda bizlere saygınlık ve güç veriyor. Futbolun zor şartlarda ancak kalbi duygularla oynandığı yıllarda elde edip şanlı tarihimize kazandırdığınız başarılar için sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. İyi ki varsınız” şeklinde konuştu.

Altay SDD Başkanı Dr. Aybars Akoğlu ise Altay'a hizmet etmiş kişiler için geleneksel hale getirilen vefa gecelerinin 6.'sını unutulmaz kaptan Ayfer Elmastaşoğlu adına gerçekleştirmekten büyük onur duyduklarını, dernek olarak amaçlarının camia için hizmet vermiş herkesi onore etmek olduğunu söyledi.

Zorlu'dan sponsorluk çıkışı

Gecenin en dikkat çekici konuşması ise camianın duayen ismi Kemal Zorlu'dan geldi. Elmastaşoğlu ve temsil ettiği jenerasyonun maddiyattan öte arma aşkıyla sahada mücadele ettiğine vurgu yapan Zorlu, günümüz futbolunda şartların büyük farklılık gösterdiğini söyledi. 90'lar ve 2000'li yıllarla birlikte endüstriyel futbolun Altay gibi birçok kulübü negatif etkilediğini hatırlatan Zorlu, ‘‘Günümüz ekonomik şartları firmalar için de gayet güç hale geldi. Sponsorluk anlaşmaları birçok firma için 2. plana alındı ya da uzun vadeli ertelendi. Spor kulüpleri için de sponsor bulmak zor bir hal aldı. Ancak futbolun izlediği rotaya bakacak olursak sağlam ve geniş kapsamlı sponsorlar bulamayan kulüpler için işler gün geçtikçe zorlaşacak. Bu bağlamda Altayımızın da güvenilir markalarla işbirliğini arttırması gerek. Bu sponsorluk seçenekleri arasında, dünya çapında yaygınlaşmasına rağmen ülkemizde ve camiamızda hala tartışılan isim sponsorluğu da yer almalıdır”' dedi.