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Altay, Erhan Çelenk'i kadrosuna kattı

Altay, Akhisarspor’dan ayrılan orta saha oyuncusu Erhan Çelenk’i kadrosuna kattı.

Altay, Akhisarspor'dan ayrılan orta saha oyuncusu Erhan Çelenk'i kadrosuna kattı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da transfer harekatı devam ediyor. Siyah-beyazlılar son olarak Akhisarspor forması giyen Erhan Çelenk'i renklerine bağladı. İzmir ekibi, 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Altay, transferi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Yönetim kurulumuz son olarak Akhisar Belediyespor forması giyen deneyimli orta saha Erhan Çelenk ile anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.”


Erhan Çelenk, geçtiğimiz sezon Akhisarspor formasıyla 38 resmi maça çıkmış ve 9 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

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