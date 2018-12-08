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Altay, Eskişehir'de terliyor

Spor Toto 1.

Lig'de istikrarsız bir görüntü çizen Altay, yarın Eskişehirspor deplasmanında puan arayacak.


Ligde son olarak Altınordu'ya kaybederek alt sıralardan kurtulamayan Altay, yarın tıpkı kendisi gibi alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Eskişehirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Eskişehir Yeni Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Ramazan Keleş yönetecek. Zorlu müsabaka öncesinde Altay'da eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor. Altay Teknik Direktörü Özden Töraydın, Eskişehir'de kazanarak çıkışa geçeceklerini söyledi.

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