Altay galibiyet için sahneye çıkıyor

Lig'de henüz galibiyetle tanışamayan Altay, yarın konuk edeceği Balıkesirspor'u yenerek bu sezon ilk galibiyetini almak istiyor.

Lig'in ilk iki haftasında Ümraniyespor'a yenilen, İstanbulspor ile de berabere kalarak galibiyetle tanışamayan Altay, 3. hafta müsabakasında yarın Balıkesirspor ile kozlarını paylaşacak. Atatürk Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak olan zorlu karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. İzmir ekibinde sakatlığı bulunan Oğuz Han'ın kadroda olmayacağı öğrenilirken, kırmızı kart cezası sona eren Özgür ise Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'ın görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, yaptığı açıklamada Balıkesirspor'u yeneceklerini söyledi.