Altay, galibiyete hasret

Lig'de bu hafta da berabere kalan Altay, ligdeki galibiyet hasretini 5 maça çıkarttı. Altay, ligde son galibiyetini yaklaşık 1 ay önce Sakaryaspor karşısında almıştı.

Lig'den düşmeme savaşı veren Altay, son 5 haftada aldığı sonuçlarla galibiyete hasret kaldı ve alt sıralardan bir türlü kurtulamadı. Siyah-beyazlılar bu süreçte Bandırmaspor ve Altınordu'ya yenilirken, Gençlerbirliği, Göztepe ve Boluspor ile de berabere kaldı. İzmir temsilcisi alabileceği 15 puanın sadece 3'ünü alarak düşme hattının çevresinden kurtulamadı.

Altay, bu sezon topladığı 34 puanla 13. sırada yer alırken, düşme hattının son basamağındaki Gençlerbirliği ise 31 puanla 16. sırada yer alıyor. Öte yandan siyah-beyazlılar, son galibiyetini yaklaşık 1 ay önce Sakaryaspor'a karşı almıştı. İzmir temsilcisi ligde kalan iki maçta Denizlispor ve Tuzlaspor karşılaşmalarını kazanıp sezonu düşme hattından uzakta tamamlamak istiyor.