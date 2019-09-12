Altay, galibiyete odaklandı

Lig'de Boluspor'a konuk olacak olan Altay'ın tecrübeli oyuncuları Paixao ve Gencer, Boluspor'u deplasmanda mağlup ederek haftayı üç puanla kapatmak istediklerini söyledi.

Hafta sonu deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak olan Altay'ın iki yıldızı karşılaşmayla ilgili iddialı açıklamalarda bulundu. Marco Paixao ve Gencer Cansev, Boluspor'u deplasmanda mağlup ederek haftayı üç puanla kapatmak istediklerini söyledi. Zorlu deplasman öncesi açıklamalarda bulunan geçen sezonun rekortmen gol kralı Marco Paixao, “Milli arada çok iyi bir çalışma dönemi geçirdik. Cumartesi günü Boluspor maçına çıkacağız. Takımdaki hava çok pozitif. Sadece galibiyeti düşünüyoruz” dedi.

Hedef galibiyet

Siyah-beyazlıların tecrübeli savunmacısı Gencer Cansev de, “Boluspor her zaman zorlu bir deplasman olmuştur. Milli arayı gayet iyi değerlendirdik. Moral ve motivasyonuz üst seviyede. Milli araya galibiyetle girdik, dönüşü de galibiyetle yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Bu yılın geçen yıla göre daha zorlu olacağını kaydeden Gencer, “Ligin başları her zaman zordur. Bu sezon geçen yıla göre daha fazla iddialı takım var. Biz iyi bir takımız, çekirdek kadromuzu koruduk. Herkes bize güvensin, galibiyetler sürecek” diye konuştu.