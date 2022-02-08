Altay, galibiyete odaklandı

Göztepe derbisini kazanan Altay, 11 Şubat Cuma günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçından da galibiyetle ayrılarak Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki ilk üç puanına ulaşmayı hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta İzmir derbisinde deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Altay, 16 maçlık galibiyet hasretine son vermişti. Derbi galibiyetiyle moral bulan siyah-beyazlılarda yüzler gülüyor. Altay'da şimdiki hedef ise 26 Kasım'da açılan ancak oynanan ilk 4 maçın kaybedildiği Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda alınacak ilk galibiyet olarak belirlendi. Çaykur Rizespor karşısında galibiyet alarak 24 puana ulaşmayı hedefleyen siyah-beyazlı ekip, bir seri yakalayıp tehlikeli bölgeden adım adım uzaklaşmanın planlarını yapıyor.

Süper Lig kariyerinin ilk maçını kazanan Teknik Direktör Serkan Özbalta, 11 Şubat Cuma günü saat 20.00'de oynanacak Çaykur Rizespor maçının büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, “Göztepe galibiyetini hemen unutarak hedefimize odaklanmalıyız” dedi.

Masör Mamço geri döndü

1982 yılında kapısından girdiği Altay'da 14 yıl boyunca masörlük yapıp “Mamço” lakabıyla sembol olan Mahmut Çalış, seneler sonra siyah-beyazlı kulübe geri döndü. Bir dönem A Milli Takım ve Roberto Mancini döneminde Galatasaray'da da çalışan Mahmut Çalış, siyah-beyazlı ekiple çıktığı Göztepe maçında galibiyet mutluluğu yaşayarak yıllarını adadığı kulübüne bir derbi zaferiyle dönmüş oldu.

“Altay benim için hayat” diyen Mahmut Çalış, “Yıllar sonra tesislere adım atmak, buranın havasını solumak dünyanın en güzel şeyi. Altay, Türkiye'nin en köklü kulüpleri arasında ve benim için her zaman ilk sırada. Hayata burada gözlerimi açtım, şampiyonluklar ve çok gözyaşı döktüğüm maçlar yaşadım. Altay büyük bir aile ve bu aileye yeniden dönme mutluluğunu kelimelerle anlatamam” dedi.