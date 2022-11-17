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Altay-Gençlerbirliği maçının biletleri satışa çıktı

Spor Toto 1.

Lig'in 14. haftasında Altay'ın, Gençlerbirliğini konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı.


Lig'in 14. haftasında Altay, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. 21 Kasım Pazartesi günü oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.


Mücadelenin biletleri Passolig sistemi üzerinden satışa açıldı.


Açıklanan bilet fiyatları şu şekilde:


Maraton Üst: 35 TL


Maraton Alt: 35 TL


Numaralı Alt: 80 TL


Numaralı Üst: 80 TL


VIP A-C: 500 TL


VIP B: 1000 TL


Misafir: 35 TL


Öte yandan karşılaşmayı takip edecek kadın ve öğrenci taraftarlar, maç günü Passolig gişesinden yüzde 50 indirimli bilet satın alabilecekler.

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