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Altay, gollerinin yüzde 44'ünü maçın ilk ve son bölümünde buluyor

Altay, bu sezon Spor Toto 1.

Lig'de attığı 23 golün yüzde 44'ünü karşılaşmaların 1. ve 15. ile 76. ve 90. dakikaları arasında kaydetti.


Lig'de oynadığı maçların ilk ve son bölümünde diğer dakikalara oranla daha fazla gol buluyor. İzmir temsilcisi, ligde bu sezon 23 gol kaydetti. Bu gollerin yüzde 22'sini yani 5 golü, karşılaşmaların 1. ve 15. dakikaları arasında, yine aynı şekilde yüzde 22'si olan 5 golü de müsabakaların 76. ve 90. dakikaları arasında geldi.


Siyah beyazlıların kalan bölümlerde attığı 13 golün süre dağılımı şöyle:


16 - 30: 2 gol


31 - 45: 4 gol


46 - 60: 3 gol


61 - 75: 4 gol

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