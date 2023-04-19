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Altay - Göztepe maçının biletleri satışa çıkıyor

Spor Toto 1.

Lig'in 34. haftasında Altay'ın, Göztepe'yi konuk edeceği İzmir derbisinin biletleri satışa çıkıyor.


Lig'in 34. haftasında Altay, 23 Nisan Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.


Müsabakanın biletleri yarın saat 15.00 itibarıyla Passolig sistemi üzerinden taraftarların alımına sunulacak.


Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:


VIP A-B-C Tribün: 500 TL


Numaralı Alt ve Üst Tribün: 100 TL


Maraton Üst ve Alt Tribün: 35 TL


İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla mücadeleye Göztepe taraftarları alınmayacak.

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