Altay, hazırlık maçında berabere kaldı

Spor Toto 1. Lig'de yer alan Altay, ikinci yarının hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirdiği kampla sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, bu süreçte yoğun antrenman temposunun yanında hazırlık maçları yapıp kendini test etmeye de başladı. İzmir temsilcisi, gerçekleştirdiği hazırlık maçında Macaristan ekibi Debrecen ile karşı karşıya geldi. İki takım da karşılıklı birer gol atınca sahadan 1-1'lik sonuç çıktı. Altay'ın tek golünü ise Marco Paixao atarken, asisti de sakatlıktan yeni dönen Özgür Özkaya yaptı. Siyah-beyazlı takımın, maçın belli sekanslarında gösterdiği performans teknik ekipten tam not aldı. Altay, ikinci devrenin ilk maçında zorlu Samsunspor deplasmanına gidecek.